Η γαλλική αριστερά στην αντεπίθεση: Ο Μελανσόν θα αποσύρει τους βουλευτές του για να «χτυπήσει» τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο των εκλογών

Ο Μελανσόν ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τους δικούς του βουλευτές σε όποια περιφέρεια έχουν έρθει τρίτοι, προκειμένου να υπάρξει μέτωπο κατά των βουλευτών της Λεπέν.

Η συμμαχία της γαλλικής αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) που αναδείχθηκε δεύτερη στον σημερινό πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Γαλλίας θα αποσύρει τους υποψηφίους του στον δεύτερο γύρο των εκλογών την ερχόμενη Κυριακή σε περίπτωση που βρεθούν στην τρίτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών, δήλωσε ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας.

«Η κατευθυντήρια γραμμή μας είναι απλή και σαφής: ούτε μία ψήφος στον Εθνικό Συναγερμό», τόνισε ο Μελανσόν, αντιδρώντας στην πρώτη θέση που φαίνεται να κερδίζει το ακροδεξιό κόμμα, με περίπου 34% των ψήφων, στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Tο ίδιο φαίνεται ότι θα κάνει και ο Μακρόν, ο οποίος με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τους δικούς τους υποψήφιους σε όποια περιφέρεια έχουν έρθει τρίτοι και υπάρχει κίνδυνος να εκλεγεί βουλευτής της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης».

#Elections2024🔴: “The #French people have decided to put the National Rally and its allies at the head of the vote, and have basically wiped out the #Macron bloc,” said #NationalRally president #MarineLePen ⤵️#legislatives2024 pic.twitter.com/B4Sit1HK8x