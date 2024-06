«Η τεχνητή νοημοσύνη θα μετράει τις κουταλιές σας»: Νέα τεχνολογία θα υπολογίζει τις θερμίδες που καταναλώνετε

Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα συστήματα εντοπισμού AI που βασίζονται σε στατικές εικόνες του πιάτου σας, αυτή η προηγμένη τεχνολογία παρακολουθεί κάθε κουταλιά.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα παρακολουθεί κάθε κουταλιά που καταναλώνετε και να υπολογίζει την κατανάλωση θερμίδων. Επιστήμονες στον Καναδά βρίσκονται στην πρωτοπορία αυτής της καινοτομίας και εργάζονται πάνω σε μια τεχνολογία που εξετάζει σχολαστικά το βιντεοσκοπημένο υλικό των διατροφικών σας συνηθειών για να εκτιμήσει το θρεπτικό περιεχόμενο των γευμάτων σας.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά εξηγούν τους περιορισμούς των σημερινών αλγορίθμων εκτίμησης της μερίδας φαγητού, δηλώνοντας: «Οι σημερινοί αλγόριθμοι εκτίμησης της μερίδας φαγητού υποθέτουν ότι οι χρήστες τραβούν εικόνες των γευμάτων τους μία ή δύο φορές. Αυτό μπορεί να είναι άβολο και να αποτύχει να συλλάβει στοιχεία τροφίμων που δεν είναι ορατά».

