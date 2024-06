Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα αναγκάζονται να μοιράζονται την ίδια τουαλέτα: Σοκαριστική έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια

Η Oxfam αναφέρει ότι πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Γάζας έχουν πλέον στριμωχτεί σε λιγότερο από το ένα πέμπτο της πολιορκημένης περιοχής.

Οι Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα υπομένουν «τρομακτικές» συνθήκες, με τα παιδιά να περνούν μερικές φορές μια ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό και χιλιάδες να αναγκάζονται να μοιράζονται μια και μόνη τουαλέτα, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Oxfam.

Οι πρόσφατοι θανάσιμοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι μάχες στην περιοχή Ράφα της Γάζας, που βρίσκεται πολύ νότια κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα, έχουν εκτοπίσει πολλούς που είχαν ήδη καταφύγει εκεί αναζητώντας ασφάλεια. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες UNRWA, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει τη Ράφα για άλλες περιοχές.

🔴 Israel’s relentless bombardment and deliberate obstruction of the humanitarian response is making it virtually impossible for aid agencies to reach trapped, starving civilians in #Gaza. #CeasefireNOW



Read more below.