Το νέο τραγούδι του Eminem με τον εύστοχο τίτλο «Houdini» ίσως να σηματοδοτεί την εξαφάνιση της ραπ καριέρας του...

Τον τελευταίο μήνα, ο Eminem προϊδεάζει τους οπαδούς του για την κυκλοφορία του επερχόμενου 12ου άλμπουμ του, με τίτλο «The Death of Slim Shady »(Coup de Grâce).

Σήμερα (31/05), ο MC από το Ντιτρόιτ κυκλοφόρησε το «Houdini», το πρώτο single από το επερχόμενο project. Το κομμάτι σε παραγωγή των Em και Luis Resto πήρε το όνομά του από τον διάσημο μάγο Harry Houdini και χρησιμοποιεί δείγματα από την επιτυχία «Abracadabra» της Steve Miller Band του 1982, η οποία κατέκτησε όλα τα charts.

Στο μουσικό βίντεο που το συνοδεύει, ο Em υποδύεται τον υπερήρωα Rapboy που μάχεται τον κακό Slim Shady. Ο παλιός Slim ταξιδεύει στο χρόνο από το 1999 στο 2024 για να σπείρει τον όλεθρο στην πόλη του Ντιτρόιτ. Ο Dr. Dre συμπρωταγωνιστεί στο οπτικό υλικό, στο οποίο συμμετέχουν οι 50 Cent, Snoop Dogg, Royce 5'9", The Alchemist, Boogie και άλλοι.

Ο Eminem θέλει να εξαφανιστεί;

Καθώς ο Eminem ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ίσως το τελευταίο project της 35χρονης και πλέον καριέρας του, το ερώτημα παραμένει γιατί επιθυμεί να εξαφανιστεί; Ο αυτοαποκαλούμενος «Θεός της ραπ» εξοντώνει στιχουργικά τον ανταγωνισμό για πάνω από τρεις δεκαετίες. Με 10 άλμπουμ Νο. 1 στην καριέρα του, από το The Marshall Mathers LP μέχρι το Music to Be Murdered By, και πολλές διακρίσεις στη μακρόχρονη πορεία του στο χώρο, ο καλλιτέχνης που βρίσκεται στην κορυφή των charts μπορεί να αποχωρήσει από το παιχνίδι μόλις ολοκληρώσει το The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: Ήρθε η ώρα να αποσυρθεί ή απλά προσπαθεί να σκοτώσει το παλιό alter ego του;