Ο άνθρωπος που ξόδεψε 13.000 ευρώ για να γίνει σκύλος το μετάνιωσε και θέλει να μετατραπεί σε άλλο ζώο (vid)

Σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WanQol, ο Toco εξέφρασε τις σκέψεις του για μελλοντικές μεταμορφώσεις.

Ένας Ιάπωνας που ξόδεψε πάνω από 13.000 ευρώ για μια υπερρεαλιστική στολή border collie, ώστε να μπορεί να ζει ως σκύλος, έκανε μια σημαντική ανακοίνωση ζωής. Ο Toco the Human Collie, γνωστός για τον μοναδικό τρόπο ζωής του, φιλοδοξεί τώρα να εκπληρώσει το «όνειρό» του να μεταμορφωθεί σε διαφορετικό ζώο.

Ο Toco, ο οποίος έχει κερδίσει την προσοχή για τη λεπτομερή και αληθοφανή στολή του σκύλου, αποκάλυψε ότι οι σωματικές προκλήσεις της μίμησης των κινήσεων ενός σκύλου τον ώθησαν να σκεφτεί και άλλα ζώα. «Οι σκύλοι και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές δομές οστών και τον τρόπο που λυγίζουν τα πόδια και τα χέρια τους, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κινήσεις που να μοιάζουν με αυτές», εξήγησε ο Toco.

