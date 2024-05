Παγκόσμιος συναγερμός: H Shein πωλούσε παιδικά προϊόντα με τοξικά «εκατοντάδες φορές» πάνω από τα αποδεκτά όρια

Οι αρχές έχουν επιθεωρήσει 93 προϊόντα και περίπου τα μισά περιείχαν τοξικές ουσίες.

Προϊόντα που προορίζονται για παιδιά και πωλήθηκαν στην Νότια Κορέα από την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων Shein περιείχαν τοξικές ουσίες σε επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά εκατοντάδες φορές τα αποδεκτά όρια, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης της Σεούλ.

Η Shein, με έδρα την Σιγκαπούρη, είναι πολύ δημοφιλής εδώ και λίγα χρόνια αφού προσφέρει μεγάλη γκάμα ρούχων και αξεσουάρ σε εξευτελιστικές τιμές. Η εκρηκτική της ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη επιτήρηση των εμπορικών πρακτικών της και της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και στην Νότια Κορέα, όπου οι αρχές της πόλης της Σεούλ πραγματοποίησαν εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις προϊόντων που διατίθενται από πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu και AliExpress.

