Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix διερευνά την ιστορία του διάσημου σεφ που καταδικάστηκε για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του (vid)

Μια νέα τριμερής σειρά του Netflix, με τίτλο "Cooking Up Murder: Román" αποκαλύπτει την υπόθεση ενός διάσημου σεφ, ο οποίος σήμερα κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ισπανίας.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ πραγματικού εγκλήματος του Netflix παρακολουθεί την ιστορία ενός δολοφονικού σεφ. Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, με τίτλο Cooking Up Murder: Uncovering the True Story of César Román, αποκαλύπτει την υπόθεση του διάσημου μάγειρα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία της φίλης του Heydi Paz.

Tο Netflix δήλωσε στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ ότι παρά την πλούσια καριέρα του, έγινε διάσημος για την κατηγορία που του απαγγέλθηκε για τη δολοφονία ης Paz μαζί με τα «παθολογικά ψέματα» που είπε στη δική αλλά και την «οικονομική απάτη» που διέπραξε ως επιχειρηματίας της εστίασης . Ο Román και η Paz συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα από τα εστιατόριά του το 2018.

Μετά από λίγο καιρό η κοπέλα είπε στον διάσημο σεφ ότι δεν ενδιαφερόταν πλέον για ρομαντική σχέση. Ένα μήνα αργότερα η Heydi δηλώθηκε ως αγνοούμενη και ένα μήνα μετά η αστυνομία ανέσυρε μερικά ανθρώπινα λείψανα από μια πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά έλαβε χώρα στις 13 Αυγούστου και λίγο μετά η αστυνομία ταυτοποίησε το πτώμα και ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την Heydi Paz, η οποίος είχε δύο μικρά παιδιά τότε. Τοπικά Μέσα ανέφεραν ότι η μητέρα της Gloria Francis Bulnes περιέγραψε τον Román ως «αδιανόητα ζηλιάρη».

Οι φανατικοί οπαδοί του Netflix συζητούν στα social media για μια «συγκλονιστική» αστυνομική σειρά που δεν μπορούσαν να σταματήσουν να παρακολουθούν.