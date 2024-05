Πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης σε τοποθεσία έξω από την Μπρατισλάβα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς μετά από κυβερνητική συνεδρίαση, μετέδωσε την Τετάρτη (15/05) το πρακτορείο ειδήσεων TASR.

Το TASR επικαλέστηκε τον αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα λέγοντας ότι ο Φίκο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε.

BREAKING: Slovakia's prime minster Robert Fico has been shot and injured, according to reports.



The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava, according to the news television station TA3.https://t.co/1rYw96MvwN pic.twitter.com/ylo3ydtoqj