Οι τουρίστες μίλησαν: Η Ελλάδα ανάμεσα στις δέκα πιο όμορφες χώρες στον κόσμο!

Οι τουρίστες και οι αναγνώστες του Rough Guide ψήφισαν την χώρα μας ως μια από τις δέκα πιο όμορφες στον κόσμο

Οι φανατικοί αναγνώστες και λάτρεις των ταξιδιών της ιστοσελίδας roughguides.com συνέταξαν έναν εντυπωσιακό κατάλογο με 10 από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου και ανάμεσα τους βρίσκεται και η Ελλάδα. Είναι σπάνιο να μην συμπεριληφθεί η Ελλάδα σε μια λίστα ταξιδιωτικών προτάσεων και εμπειριών, άρα δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χώρα μας περιλαμβάνεται στη λίστα

Ο κατάλογος μπορεί να μη συμφωνεί με τις αγαπημένες σας χώρες, ωστόσο αξίζει να τον δούμε. Αρχικά, στην κορυφή της λίστας, ως το πιο όμορφο μέρος στη γη, βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ακολουθεί η Ιταλία και τρίτος έρχεται ο Καναδάς. Η Ελλάδα έρχεται ένατη στη λίστα πάνω από τη Νότια Αφρική.

Αναλυτικά η λίστα:

Νέα Ζηλανδία

2. Ιταλία

3. Καναδάς

4. Ελβετία

5. Γαλλία

6. Ηνωμένο Βασίλειο

7.Νορβηγία

8.Αυστραλία

9.Ελλάδα

10.Νότια Αφρική

