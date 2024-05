Διαφήμιση που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1990 προέβλεψε πώς θα είναι η ζωή το 2026: «Είναι τρομακτικό» λένε οι χρήστες του διαδικτύου

Προειδοποιώντας τους αναγνώστες για τις πιθανές επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αποταμιεύσεις τους, η διαφήμιση ζωγραφίζει μια ζοφερή εικόνα του μέλλοντος, όπου τα βασικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Πρόκειται για ένα συνηθισμένο τροπάριο στην επιστημονική φαντασία: η ιδέα της πρόβλεψης του μέλλοντος με ανατριχιαστική ακρίβεια. Μπορεί να μην έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα, ωστόσο μια διαφήμιση περιοδικού από τη δεκαετία του 1990 ήρθε ξανά στην επιφάνεια, παρουσιάζοντας ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για τη ζωή το 2026.

Η διαφήμιση, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 από την Ένωση Ασφαλίσεων και Προσόδων Εκπαιδευτικών της Αμερικής (Teachers Insurance and Annuity Association of America - TIAA) και το College Retirement Equities Fund (CREF), χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμιση της προνοητικότητας των δημιουργών της. Προειδοποιώντας τους αναγνώστες για τις πιθανές επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αποταμιεύσεις τους, η διαφήμιση ζωγραφίζει μια ζοφερή εικόνα του μέλλοντος, όπου τα βασικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

