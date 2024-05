Χάος στο Πανεπιστήμιο UCLA: Λαστιχένιες σφαίρες κατά των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών ρίχνει η αστυνομία (vid)

Η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει τα οδοφράγματα φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων στο Λος Άντζελες

Η αστυνομία των ΗΠΑ άρχισε σήμερα να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές υπέρ των Παλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν κιγκλιδώματα και ξύλα και προχώρησαν σε προσαγωγές πολλών διαδηλωτών, εκτοξεύοντας κρότου λάμψης και λαστιχένιες σφαίρες, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Εκκενώστε, αλλιώς θα συλληφθείτε» ήταν το τελεσίγραφο των αστυνομικών προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές- φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Είχε προηγηθεί πριν από ένα 24ωρο η επέμβαση της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και οι τουλάχιστον 300 συλλήψεις φοιτητών και καθηγητών στη Νέα Υόρκη.

JUST IN: Police dismantle fortified pro-Palestinian encampment at the University of California, Los Angeles (UCLA) campus. WATCH pic.twitter.com/9gJgZBAeX3