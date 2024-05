Μαγαζί με κάρβουνα έκανε διασκευή το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι: «Τρίκαλα καλέ, όχι Καρδίτσα» (vid)

Η καλύτερη διασκευή στο «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι.

Λίγες μέρες πριν η Μαρίνα Σάττι ανέβει στη σκηνή της Eurovision για να ερμηνεύσει το «Ζάρι», στα Τρίκαλα κυκλοφόρησε μια μυθική διασκευή του τραγουδιού.

Η διασκευή που έγινε για τις ανάγκες μιας επιχείρησης με κάρβουνα στα Τρικάλα τα... σπάει. Η Κυριακή του Πάσχα πλησιάζει και η επιχείρηση επέλεξε αυτό τo viral βίντεο για να προτιμήσουν τα κάρβουνά της.

Στο βίντεο κλιπ, η ερμηνεύτρια κρατάει ένα μεγάλο χαρτόνι που γράφει «Κάρβουνα, καυσόξυλα, Απ. Κολίτσας».

Οι στίχοι αναφέρουν

Κάρβουνο καλό να βρω μακάρι

αρνί θέλω να ψήσω όχι ψάρι

Κάνω πως ξεχνάω μα έρχεται Πάσχα

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα!

Τηλέφωνο θα πάρω τον Κολίτσα

Τρίκαλα καλέ όχι Καρδίτσα

Το νούμερο ξεχνάω μα έχω μια κάρτα

Παρήγγειλε κι εσύ ή τράβα πάρτα

Τα τα τα κάρβουνα!

I m gonna do it, My way!

Στο μαγαζί σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί μου έδωσε και ξύλα πριν λίγο καιρό

Μέχρι τώρα είχα τζάκι μόνο για το ντεκόρ

τώρα σου λέω δεν σβήνει

πάμε put your hands up κάνω

ότι δεν ήτανε, δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Και άσε να ψηθούμε, όλα για τα καλά!

Κα κάρβουνα

Απολαύστε υπεύθυνα