Η ελληνική αποστολή και η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησαν την πρώτη τους πρόβα στη σκηνή της Eurovision

Στη σκηνή της Eurovision ανέβηκε, τη Μ. Δευτέρα (29/04), η Μαρίνα Σάττι και πραγματοποίησε την πρώτη τεχνική πρόβα της με το τραγούδι «Ζάρι».

Το τραγούδι «Ζάρι» ξεσήκωσε όσους παρακολούθησαν τις πρόβες με έναν eurofan να γράφει τα εξής: «Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή, σηματοδοτώντας την 50ή χρονιά της στη Eurovision. Η Μαρίνα Σάττι φέρνει το τραγούδι της "ZARI", ένα κράμα ελληνικών, αραβικών και βαλκανικών επιρροών που ισορροπεί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το υπερσύγχρονο.

Η Μαρίνα αποπνέει θράσος και είναι ντυμένη με ένα λαμπερό μοβ φόρεμα με φούστα σε σχήμα φουστανέλας και μαύρες μπότες με τακούνι. Συνοδευόμενη από τέσσερις χορευτές που την πλαισιώνουν, αναμειγνύει κινήσεις χορού δρόμου με παραδοσιακά στοιχεία. Η κοντινή κάμερα ενισχύει τη σύνδεση της Μαρίνας με το τηλεοπτικό κοινό.

Η σκηνοθεσία διαθέτει ζωντανά νέον, ροζ αιωρούμενα γραφικά ZARI στους κύβους και οπτικά στοιχεία σε στυλ γκράφιτι στον τοίχο LED, απηχώντας την αστική ατμόσφαιρα του επίσημου βίντεο. Με βαθύ μπάσο, το TA TA TA του τραγουδιού αντηχεί παντού.

Greece takes the stage, marking their 50th year at Eurovision. Singer-songwriter Marina Satti brings her song "ZARI," a fusion of Greek, Arabic, and Balkan influences that strikes a balance between traditional and super-contemporary.



Marina exudes sass and attitude in a shiny… pic.twitter.com/z3IbtXDk62