Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ ότι το National Enquirer είχε συμφωνήσει να τον βοηθήσει στην προεκλογική εκστρατεία του «θάβοντας» ρεπορτάζ

Ο πρώτος μάρτυρας στην ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μανχάταν, ο εκδότης του National Enquirer Ντέιβιντ Πέκερ, κατέθεσε σήμερα ότι είχε συνάψει μαζί του μια «άκρως εμπιστευτική» συμφωνία, με σκοπό να χρησιμοποιήσει το ταμπλόιντ έντυπό του για να βοηθήσει τον μεγιστάνα στην προεκλογική εκστρατεία του, στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο 72χρονος Πέκερ είπε στο δικαστήριο ότι σε μια συνάντηση που είχαν τον Αύγουστο του 2015 είπε στον Τραμπ ότι το Enquirer θα δημοσίευε ευνοϊκές ιστορίες για τον δισεκατομμυριούχο Ρεπουμπλικάνο και «θα είχε το νου του» για γυναίκες που ήθελαν να πουλήσουν ιστορίες που μπορεί να τον έπλητταν.

«Όταν κάποιος είναι υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα σαν αυτό, είναι πολύ συνηθισμένο αυτές οι γυναίκες να τηλεφωνούν σε περιοδικά σαν το National Enquirer και να προσπαθούν να πουλήσουν την ιστορία τους», κατέθεσε.

Ο Πέκερ είπε σε έναν αρχισυντάκτη να κρατήσει μυστική τη συμφωνία. «Του είπα ότι θα προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε την εκστρατεία (του Τραμπ) και για να το κάνουμε αυτό θέλαμε να το κρατήσουμε όσο πιο κρυφό γινόταν», εξήγησε.

First witness in Trump trial, former National Enquirer publisher, testifies that he offered to be 'eyes and ears' for Michael Cohen on negative Trump stories https://t.co/NUnjbUwGyj

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του Πέκερ βοήθησαν τον Τραμπ να εξαπατήσει τους ψηφοφόρους στις εκλογές του 2016, αφού «έθαψε» ρεπορτάζ για υποτιθέμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του υποψηφίου προέδρου, σε μια περίοδο που τον κατηγορούσαν ήδη για απρεπή συμπεριφορά. Οι εισαγγελείς έχουν ασκήσει δίωξη στον Τραμπ για παραποίηση επαγγελματικών εγγράφων με σκοπό τη συγκάλυψη της πληρωμής, ύψους 130.000 δολαρίων, στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοράσει τη σιωπή της. Ο Τραμπ δηλώνει αθώος και αρνείται ότι είχε ερωτικές επαφές με την Ντάνιελς το 2006. Οι συνήγοροί του επιμένουν ότι δεν διέπραξε κανένα έγκλημα και ότι ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσει το όνομά του.

THE EVIDENCE THAT LED A GRAND JURY OF US CITIZENS TO INDICT TRUMP ON 34 FELONY COUNTS OF FALSIFYING BUSINESS RECORDS TO LIE TO HIS OWN VOTERS



After deciding to run for office, Donald Trump enlisted the CEO of the National Enquirer, David Pecker, in a scheme to “catch and kill”… pic.twitter.com/IOZRJTOaDA