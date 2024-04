ActiveMedia Group:Τέταρτη διάκριση ως Καλύτερο Sports Marketing Agency στα τελευταία 5 χρόνια του θεσμού

35 Βραβεία σε 7 projects

Η ActiveMedia Group ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα Sports Marketing Awards 2024, κατακτώντας για 4 η φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Sports Marketing Agency of the Year (έχοντας τέσσερις διακρίσεις στα τελευταία πέντε χρόνια του θεσμού). Η εταιρεία κέρδισε 35 συνολικά βραβεία για 7 projects στον χώρο της ελληνικής αθλητικής βιομηχανίας, σε 23 διαφορετικές κατηγορίες καλύπτοντας σημαντικές ενότητες του αθλητικού τουρισμού και των αθλητικών διοργανώσεων όπως Wellness, Fan Engagement, Real-Time Response, CSR, Kids, Γκολφ, Άλμα Εις Μήκος, Street Sports Event, Extreme/Alternative/Fight Sports, Summer Sports, Ομαδικά Αθλήματα, Ατομικά Αθλήματα, Multi-Sport Event, Native Advertising, Strategy for Branding, Strategy for Sales, Use of Content Creators & Influencers, Sports Event Photography, Αθλητικός & Πολιτιστικός Τουρισμός, Corporate, Αθλητικό Συνέδριο, Live Event Coverage, Χορηγικό Πρόγραμμα Διοργάνωσης, Νέα Χορηγία, Χορηγική Πλατφόρμα για Brand/Χορηγό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ActiveMedia Group, κ. Άκης Τσόλης δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μας και αισθανόμαστε υπερήφανοι που για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, η εταιρεία μας κατάφερε να αποσπάσει το τιμητικό βραβείο του Sports Marketing Agency of the Year μαζί με 34 επιπλέον βραβεία. Το βραβείο αυτό, προκαλεί χαμόγελα στους ανθρώπους μας και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Η αγάπη, η σκληρή δουλειά και η πίστη σε αυτό που κάνουμε επιβραβεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η διάκριση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συνεργατών μας και κυρίως, χωρίς την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας.

Πίσω από τα βραβεία αυτά κρύβονται αμέτρητες ώρες προετοιμασίας με συνεργάτες, εταιρείες, χορηγούς, ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί μας ένα κοινό όραμα, μια δέσμευση, ώστε να παρέχουμε αθλητικές διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, με διεθνή προβολή, αξιοποιώντας στο μέγιστο όλα τα τμήματα της εταιρείας μας, καθώς Production, Marketing, Sponsorship, Digital & Social Media και PR κατέκτησαν τίτλους. Οι διακρίσεις αυτές και η συνεχής προσπάθεια μας για να παραμείνουμε στην κορυφή, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξή μας στον ελληνικό αθλητισμό και είναι απόδειξη ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι κοπιάζουν, δημιουργούν, εμπνέουν και εμπνέονται αλλά κυρίως, δίνουν το “παρών” σε αυτόν τον θεσμό βραβείων, καταθέτοντας τις δουλειές με το όραμά τους».

