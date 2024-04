Η NASA κατέγραψε μυστήριο αντικείμενο που μοιάζει με σανίδα του surf δίπλα από τη σελήνη (vid)

Το Lunar Reconnaissance Orbiter, στέλεχος της σεληνιακής εξερεύνησης για πάνω από 15 χρόνια, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαλεύκανση των μυστηρίων του ουράνιου συντρόφου της Γης.

Σε μια σκηνή βγαλμένη από την επιστημονική φαντασία, το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA κατέγραψε αξιοσημείωτες εικόνες ενός περίεργου σχήματος αντικειμένου που διασχίζει γρήγορα την περιοχή της Σελήνης, προκαλώντας την περιέργεια και τις εικασίες των λάτρεις του διαστήματος παγκοσμίως.

Εν μέσω του ενθουσιασμού γύρω από την πρόσφατη ολική έκλειψη ηλίου, η NASA παρουσίασε μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε το LRO μεταξύ 5 και 6 Μαρτίου 2024, παρουσιάζοντας ένα ιδιόμορφο αντικείμενο σε κοντινή απόσταση από τη σεληνιακή επιφάνεια. Οι εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν με εξαιρετική ακρίβεια με τη χρήση της στενής γωνίας κάμερας του LRO, αποκαλύπτουν κάτι που φαίνεται να είναι μια οντότητα σε σχήμα σανίδας του σερφ ή φρίσμπι που γλιστρά με αξιοσημείωτη ταχύτητα δίπλα από τη Σελήνη.

The Eclipse UFO ?



