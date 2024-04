Η Google θα σας δείχνει ποιος κρύβεται πίσω από άγνωστους αριθμούς που σας καλούν

Η Google θα σας βοηθήσει να βλέπετε ποιος σας καλεί από άγνωστο αριθμό.

Η Google φαίνεται πως εργάζεται σε ένα νέο χαρακτηριστικό που θα κάνει απλό τον εντοπισμό πληροφοριών για κλήσεις από αριθμούς που δεν αναγνωρίζετε.

Ο χρήστης AssembleDebug ανέφερε στο X/Twitter ένα νέο πλήκτρο με το όνομα “Lookup” που εμφανίστηκε στην beta έκδοση του Google Phone App και με το πάτημα πάνω του, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει άμεσα έναν τηλεφωνικό αριθμό που τον κάλεσε και δεν βρίσκεται στη λίστα των επαφών του.

Το Google Phone App είναι η default εφαρμογή κλήσεων για τα Pixel smartphones, αλλά μπορεί να κατέβει και σε άλλα μοντέλα με το ίδιο λειτουργικό.

Το νέο πλήκτρο θα εμφανίζεται μαζί με άλλες επιλογές όπως “Block” και “History” και έρχεται σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί απότομα οι κλήσεις spam από διάφορους αριθμούς που μάλιστα πολλές φορές κρύβονται πίσω από εγχώρια κινητά.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen



