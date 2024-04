Απίθανος τύπος είναι κοντά στην ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ανθρώπινη ιστορία!

Ο άνθρωπος που τρέχει εδώ και περίπου ένα χρόνο σε όλο το μήκος την Αφρική ελπίζει να εμπνεύσει τους ανθρώπους να πιέσουν τον εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους

Ένας άνθρωπος απέχει μόλις λίγες ημέρες από την ολοκλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα φυσικά επιτεύγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για έναν απίθανο τύπο που τρέχει σε όλο το μήκος της Αφρικής!

Μετά από 300 και πλέον ημέρες, ο Russ Crook βρίσκεται σχεδόν στο τέλος του "Project Africa". Γνωστός και ως «The Hardest Geezer» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρέχει ουσιαστικά αδιανόητες αποστάσεις, πηγαίνοντας από το νότο της ηπείρου μέχρι το βορρά.

Η αποστολή του Russ δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο άντρας από το Γουόρθινγκ είχε αρκετές αναποδιές κατά τη διάρκεια της μακράς διαδρομής του, με τον στόχο της ολοκλήρωσης του challenge σε 240 ημέρες να έχει προσαρμοστεί.

Αλλά ο Russ πιστεύει, και αυτό φαίνεται αρκετά πιθανό, ότι θα ολοκληρώσει τη μεγαλειώδη αποστολή του αυτή την Κυριακή (7 Απριλίου).

Day 349 of running the entire length of Africa🫡 pic.twitter.com/VVPglOBiX9