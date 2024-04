Η Google εξετάζει το ενδεχόμενο προσθήκης συνδρομητικής υπηρεσίας: Τι αλλάζει στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Αυτή η προτεινόμενη αλλαγή στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης για την προσφορά προηγμένων λειτουργιών αναζήτησης, ενδεχομένως ως επέκταση των συνδρομητικών υπηρεσιών της Google.

Σε μια κίνηση που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τη δυναμική της αναζήτησης στο διαδίκτυο, η Google φέρεται να εξετάζει την εισαγωγή ενός επί πληρωμή μοντέλου για «premium» αποτελέσματα αναζήτησης ενισχυμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η προτεινόμενη αλλαγή στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης για την προσφορά προηγμένων λειτουργιών αναζήτησης, ενδεχομένως ως επέκταση των συνδρομητικών υπηρεσιών της Google. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη διερεύνηση του τεχνολογικού γίγαντα για καινοτόμους τρόπους ενσωμάτωσης της τεχνολογίας AI στην πλατφόρμα του, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την τρέχουσα συζήτηση, η θεμελιώδης μηχανή αναζήτησης της Google θα παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμη, διασφαλίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών θα συνεχίσει να επωφελείται από τις βασικές δυνατότητες αναζήτησης χωρίς χρέωση. Το premium μοντέλο θα εισάγει ένα πρόσθετο επίπεδο περιεχομένου και εργαλείων, διαθέσιμο αποκλειστικά στους συνδρομητές έναντι αμοιβής. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Google με άλλες υπηρεσίες, όπως οι διευρυμένες επιλογές αποθήκευσης και η υπηρεσία «AI Premium», η οποία παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στον βοηθό AI Gemini μέσα στις εφαρμογές Gmail και Docs.

Google is considering charging users for "premium" internet search results powered by artificial intelligence, according to a report.



