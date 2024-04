Νησί στην Ιταλία χαρίζει κατσίκες: Το πρόβλημα που έχει προκύψει

Ο δήμαρχος προσφέρει κατσίκες αφότου ο αριθμός τους έφτασε στο εξαπλάσιο του ανθρώπινου πληθυσμού

Ο δήμαρχος ενός απομακρυσμένου ιταλικού νησιού το οποίο έχει κατακλυστεί από άγριες κατσίκες προσφέρθηκε να χαρίσει τα ζώα σε όποιον θέλει να τα δεχτεί.

Ο Riccardo Gullo είχε αυτή την ιδέα μετά από μια πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, που υπολόγισε ότι ο αριθμός των κατσικιών στο έκτασης πέντε τ.χλμ. Αλικούντι, το μικρό ηφαιστειογενές νησί της νότιας Ιταλίας, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του Αρχιπελάγους των Αιολίδων, ήταν εξαπλάσιος του πληθυσμού του νησιού που ανέρχεται σε 100 όλο το χρόνο.

Τα ζώα κάποτε ζούσαν αρμονικά δίπλα στους ανθρώπους και έγιναν τόσο μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο όσο και το ηφαίστειο που κοιμάται. Όμως ο αριθμός τους έχει αυξηθεί τόσο γρήγορα τα τελευταία χρόνια που άρχισαν να έλκονται από τη συνηθισμένη τους κατοικία στην κορυφή του νησιού προς την κατοικημένη περιοχή, καταστρέφοντας την καταπράσινη βλάστηση, προκαλώντας όλεθρο σε κήπους και χωράφια, γκρεμίζοντας τμήματα πέτρινων τοίχων και ακόμη περιπλανώμενος στα σπίτια των ανθρώπων, προκαλώντας αιτήματα για λύση.

