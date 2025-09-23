Τετράμηνη ποινή φυλάκισης σε άνδρα που παρενοχλούσε την αδερφή του Ράφα Ναδάλ

Ένας 37χρονος Γερμανός καταδικάστηκε σε τετράμηνη φυλάκιση με αναστολή για τηλεφωνική παρενόχληση της Μαριμπέλ Ναδάλ, αδερφής του Ράφα Ναδάλ, στην Ακαδημία του τενίστα στη Μαγιόρκα.

Σε ποινή κάθειρξης τεσσάρων μηνών –με αναστολή– καταδικάστηκε ένας 37χρονος Γερμανός κάτοικος Μανακόρ της Μαγιόρκα, ο οποίος παρενόχλησε τηλεφωνικά τη Μαριμπέλ Ναδάλ, αδερφή του κορυφαίου Ισπανού τενίστα, Ράφα Ναδάλ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Mallorca Diario, ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό της Μαριμπέλ και τον περασμένο Αύγουστο άρχισε να της στέλνει απειλητικά μηνύματα, προκαλώντας της έντονο αίσθημα φόβου. Η Μαριμπέλ, η οποία εργάζεται ως διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Ακαδημία Ράφα Ναδάλ, χρειάστηκε μάλιστα συνοδεία για τις καθημερινές μετακινήσεις της.

Ο δράστης φέρεται να προσποιήθηκε τον τενίστα για να εισέλθει στην Ακαδημία και να την παρακολουθήσει. Μετά την καταγγελία της στην Αστυνομία, οι αρχές εντόπισαν γρήγορα τον άνδρα, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες συμπεριφορές σε βάρος γυναικών της περιοχής.

Η δίκη ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, με τον 37χρονο να παραδέχεται τις πράξεις του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, η οποία θα ανασταλεί υπό τον όρο ότι δεν θα επαναλάβει το αδίκημα και δεν θα πλησιάσει τη Μαριμπέλ σε ακτίνα 200 μέτρων ούτε θα επιχειρήσει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της.

Ούτε η Μαριμπέλ Ναδάλ ούτε το οικογενειακό περιβάλλον του Ράφα Ναδάλ έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε δημόσιες δηλώσεις.

