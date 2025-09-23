Τετράμηνη ποινή φυλάκισης σε άνδρα που παρενοχλούσε την αδερφή του Ράφα Ναδάλ
Σε ποινή κάθειρξης τεσσάρων μηνών –με αναστολή– καταδικάστηκε ένας 37χρονος Γερμανός κάτοικος Μανακόρ της Μαγιόρκα, ο οποίος παρενόχλησε τηλεφωνικά τη Μαριμπέλ Ναδάλ, αδερφή του κορυφαίου Ισπανού τενίστα, Ράφα Ναδάλ.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Mallorca Diario, ο άνδρας κατάφερε να αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό της Μαριμπέλ και τον περασμένο Αύγουστο άρχισε να της στέλνει απειλητικά μηνύματα, προκαλώντας της έντονο αίσθημα φόβου. Η Μαριμπέλ, η οποία εργάζεται ως διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Ακαδημία Ράφα Ναδάλ, χρειάστηκε μάλιστα συνοδεία για τις καθημερινές μετακινήσεις της.
Ο δράστης φέρεται να προσποιήθηκε τον τενίστα για να εισέλθει στην Ακαδημία και να την παρακολουθήσει. Μετά την καταγγελία της στην Αστυνομία, οι αρχές εντόπισαν γρήγορα τον άνδρα, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοιες συμπεριφορές σε βάρος γυναικών της περιοχής.
Η δίκη ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, με τον 37χρονο να παραδέχεται τις πράξεις του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών, η οποία θα ανασταλεί υπό τον όρο ότι δεν θα επαναλάβει το αδίκημα και δεν θα πλησιάσει τη Μαριμπέλ σε ακτίνα 200 μέτρων ούτε θα επιχειρήσει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της.
Ούτε η Μαριμπέλ Ναδάλ ούτε το οικογενειακό περιβάλλον του Ράφα Ναδάλ έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε δημόσιες δηλώσεις.