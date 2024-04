Το επεισόδιο του «Stranger Things» που βασίστηκε σε θεωρία συνωμοσίας: Τα μυστικά της κυβέρνησης και τα πειράματα (vid)

Οι παραλληλισμοί μεταξύ των υποτιθέμενων γεγονότων του Montauk Project και της πλοκής του «Stranger Things» είναι ανατριχιαστικοί.

Στο αχανές σύμπαν των φαινομένων της ποπ κουλτούρας, λίγες σειρές έχουν αιχμαλωτίσει τη φαντασία όσο το «Stranger Things» του Netflix. Γνωστή για τη συναρπαστική της αφήγηση και τον ειλικρινή φόρο τιμής στην ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 1980, η σειρά έχει συγκεντρώσει μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών, πρόθυμων να αναλύσουν και να συζητήσουν κάθε λεπτομέρεια. Ωστόσο, μια αποκάλυψη αναστάτωσε πρόσφατα την κοινότητα του «Stranger Things», συνδέοντας την έναρξη της σειράς με μια θεωρία συνωμοσίας τόσο παράξενη, που θα μπορούσε να συναγωνιστεί σε μυστήριο τη φανταστική πόλη Hawkins της Ιντιάνα.

Το επίκεντρο αυτής της ίντριγκας είναι το The Montauk Project, ένα υποτιθέμενο πείραμα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που καλύπτεται από μυστικότητα και εικασίες. Πιστεύεται ότι έλαβε χώρα από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1980, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος στο Μόντοκ του Νιου Τζέρσεϊ, το πρόγραμμα έγινε αντικείμενο ευρείας περιέργειας μετά τη δημοσίευση το 1992 του βιβλίου «The Montauk Project: Experiments in Time». Το βιβλίο αυτό, με πρωτεργάτες δύο άτομα που ισχυρίζονται ότι υπήρξαν θύματα των πειραμάτων, περιγράφει μια σειρά από σκοτεινές δραστηριότητες που κυμαίνονται από ψυχολογικό πόλεμο μέχρι ταξίδια στο χρόνο, ακόμη και έλεγχο του νου, οι οποίες υποτίθεται ότι διεξήχθησαν σε νεαρά ορφανά παιδιά στον αεροπορικό σταθμό Montauk.

Σύμφωνα με τους Nichols και Moon, τα πειράματα αυτά δεν ήταν απλώς αποκύημα υπερδραστήριας φαντασίας, αλλά αντίθετα χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιώντας το εκπληκτικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ναζιστικό χρυσό. Η αφήγηση που υφαίνουν οι συγγραφείς είναι τόσο τρομακτική όσο και συναρπαστική, με στοιχεία βασανιστηρίων, μυστικών τεχνολογιών, ακόμη και συναντήσεις με απόκοσμες οντότητες.

Οι παραλληλισμοί μεταξύ των υποτιθέμενων γεγονότων του Montauk Project και της πλοκής του «Stranger Things» είναι ανατριχιαστικοί. Ο αρχικός τίτλος της σειράς ήταν, στην πραγματικότητα, «Montauk» και αρχικά είχε οριστεί να εκτυλίσσεται στο Long Island, αντικατοπτρίζοντας στενά το σκηνικό και την υπόθεση που περιγράφεται στις αφηγήσεις των Nichols και Moon. Αυτή η σύνδεση υπογραμμίζει τη θεματική διερεύνηση της σειράς για τα κυβερνητικά μυστικά, το υπερφυσικό και την ανθεκτικότητα της παιδικής συντροφικότητας απέναντι σε αδιανόητες φρικαλεότητες.

