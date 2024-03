Η ιστορική σειρά που κάνει ντεμπούτο στο Netflix: «Πρέπει να τη δεις» γράφουν οι χρήστες του διαδικτύου (vid)

Σε αρκετές σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γεγονός ότι η σειρά κάνει ντεμπούτο στο Netflix αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης.

Το Netflix μόλις πρόσθεσε στη συλλογή του ένα διαμάντι που οι λάτρεις της ιστορίας και του δράματος δεν θα θελήσουν να χάσουν. Το πολυβραβευμένο ιστορικό δράμα «Vikings» έκανε τη μεγάλη του είσοδο στην πλατφόρμα, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στο Netflix. Το συναρπαστικό μείγμα οικογενειακής δυναμικής, προδοσίας, πολέμου και πολιτικής ίντριγκας είναι κάποια από τα στοιχεία που κρατούν ενεργό το ενδιαφέρον του θεατή. Στο απόγειό του, το «Vikings» συναγωνιζόταν ακόμη και τις πιο διάσημες σειρές, παρέχοντας μια αφηγηματική ικανότητα που, κατά καιρούς, ξεπερνούσε το «Game of Thrones».

Το «Vikings», που αρχικά έκανε πρεμιέρα στο κανάλι History και αργότερα μεταφέρθηκε στο Amazon Prime Video, ελπίζει τώρα να γοητεύσει ένα ευρύτερο κοινό με το λανσάρισμά του στο Netflix. Η άφιξη της σειράς στο Netflix κεντρίζει το ενδιαφέρον για μια ολοκληρωμένη επαναληπτική προβολή, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών σεζόν που έθεσαν τις βάσεις για αυτό το καθηλωτικό έπος.

Στο επίκεντρο του «Vikings» βρίσκεται ο Ragnar Lothbrok, τον οποίο ενσαρκώνει ο Travis Fimmel σε μια ερμηνεία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως καθοριστική για την καριέρα του. Η ενσάρκωση του Ragnar από τον Fimmel αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι του στη σειρά. Η Katheryn Winnick λάμπει ως Lagertha, η τρομερή σύζυγος του Ragnar, με τον Alexander Ludwig να αναλαμβάνει το ρόλο του γιου τους, Bjorn, στις επόμενες σεζόν.

THEY FINALLY GOT VIKINGS ON NETFLIX 🥲

Το «Vikings» είναι μια σειρά που δεν διστάζει να πάρει δημιουργικές ελευθερίες με τα ιστορικά γεγονότα, υφαίνοντας μια ιστορία που συμπυκνώνει τη σκανδιναβική ιστορία σε ένα συναρπαστικό, αν και μερικές φορές ανακριβές, χρονολόγιο. Ωστόσο, εκτελείται με τέτοια φινέτσα που αυτές οι ελευθερίες μόνο ενισχύουν την αφήγηση. Αν και είναι αλήθεια ότι η σειρά παρουσιάζει μια πτώση στις επόμενες σεζόν της, το ταξίδι που προσφέρει είναι γεμάτο με μάχες που κόβουν την ανάσα, περίπλοκους πολιτικούς ελιγμούς και προδοσίες που ανατρέπουν τα δεδομένα στην αφήγηση της ιστορίας.

Vikings on Netflix now bouta watch all 6 szns AGAIN