Παραιτήθηκε ξαφνικά ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας: «Έπειτα από επτά χρόνια, δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο καλύτερος για την δουλειά» (vid)

Σε μια απροσδόκητη εξέλιξη που κλόνισε τα θεμέλια της ιρλανδικής πολιτικής, ο Leo Varadkar, στα 45 του χρόνια, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Ιρλανδίας και από την ηγεσία του κόμματος Fine Gael. Η κίνηση αυτή, που περιγράφεται από παρατηρητές ως «πολιτικός σεισμός», έχει προκαλέσει τριγμούς στο πολιτικό τοπίο της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες εικασίες για το μέλλον της διακυβέρνησης της Ιρλανδίας και τις επιπτώσεις της στις επερχόμενες εκλογές.

Η ανακοίνωση του Varadkar έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο, όπου επικαλέστηκε «προσωπικούς και πολιτικούς» λόγους για την απόφασή του. Σε μια συναισθηματική ομιλία, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι δεν ήταν πλέον το «καλύτερο πρόσωπο» για να ηγηθεί του έθνους. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε άμεση συνέχεια των σημαντικών απωλειών της κυβέρνησης σε δύο πρόσφατα δημοψηφίσματα που αποσκοπούσαν στην τροποποίηση των αναφορών για την οικογένεια και τις γυναίκες στο σύνταγμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα γεγονότα αυτά μπορεί να επηρέασαν την απόφασή του να παραιτηθεί.

Στη δήλωσή του, ο Varadkar υπογράμμισε τη σημασία της ηγεσίας στην αναγνώριση της κατάλληλης στιγμής για την παράδοση του μανδύα και το θάρρος που απαιτείται για να ενεργήσει βάσει αυτής της συνειδητοποίησης. Εξέφρασε την πεποίθησή του για τη δυνατότητα επανεκλογής της κυβέρνησης υπό νέα ηγεσία, ικανή να ανανεώσει και να ενισχύσει την ομάδα, να επαναπροσδιορίσει το μήνυμα και τις πολιτικές της και να προωθήσει την εφαρμογή.

Η κούρσα για τη διαδοχή του Varadkar έχει ήδη ξεκινήσει, με πολλά εξέχοντα στελέχη του Fine Gael να εμφανίζονται ως πιθανοί υποψήφιοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Simon Harris, που θεωρείται επικρατέστερος, ο υπουργός Επιχειρήσεων και πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Simon Coveney, ο υπουργός Δημόσιων Δαπανών Paschal Donohoe και η υπουργός Δικαιοσύνης Helen McEntee.

Η παραίτηση του Varadkar ακολουθεί μια δύσκολη περίοδο που σημαδεύτηκε από τις ήττες της κυβέρνησης στα πρόσφατα δημοψηφίσματα, τα οποία επεδίωκαν τον εκσυγχρονισμό των αναφορών του Συντάγματος του 1937 για την οικογένεια και τις γυναίκες. Οι προτάσεις αντιμετώπισαν επικρίσεις για βιαστική συζήτηση και ασαφή μηνύματα, με αποκορύφωμα την αποφασιστική απόρριψη από τους ψηφοφόρους. Η αναγνώριση από τον Varadkar του ρόλου του σε αυτά τα αποτελέσματα παραπέμπει στην πολυπλοκότητα που διέπει την απόφασή του να παραιτηθεί.

Leo Varadkar has walked away after a career of serial Political failure.



He leaves a million Irish citizens waiting for healthcare and a generation unable to hope of ever owning a home.



Im proud I exposed his lies and double dealing. I'd do it all again in a heartbeat. pic.twitter.com/9oqmpoVXlr