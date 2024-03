Τύπος εξόργισε τους χρήστες του διαδικτύου: Βούτηξε ένα κομμάτι πίτσας στην μπύρα και μετά το έφαγε (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ένας άντρας να βουτάει ένα κομμάτι πίτσας στην μπύρα και μετά να το τρώει.

Σε μια περίεργη επίδειξη μαγειρικής δημιουργικότητας, μια σκηνή από μια παμπ του Λονδίνου, έχει προκαλέσει ένα μείγμα γοητείας και δυσπιστίας. Μια γυναίκα, που έγινε μάρτυρας ενός ασυνήθιστου συνδυασμού τροφίμων, κατέγραψε μια στιγμή που εξόργισε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό αφορούσε έναν άνδρα που επιδίδεται σε μια σπάνια μορφή γαστρονομίας βουτώντας την πίτσα του σε μια μπύρα, προς μεγάλη έκπληξη των θεατών.

Τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την αντισυμβατική γευστική επιλογή κάθονταν σε γνωστή παμπ του Λονδίνου, απολαμβάνοντας αυτό που φαινόταν να είναι ένα χαλαρό γεύμα μεταξύ φίλων. Με μια πίτσα στο τραπέζι τους, η ομάδα έδινε ήδη έναν χαλαρό τόνο στη συνάντησή τους. Ωστόσο, ήταν οι ενέργειες ενός άνδρα που οδήγησαν την εμπειρία του περιστασιακού δείπνου σε αχαρτογράφητο έδαφος. Σε μια κίνηση που ξέφυγε από την πεπατημένη της τυπικής κατανάλωσης πίτσας, παρατηρήθηκε να βυθίζει ένα ολόκληρο κομμάτι πίτσας στο ποτό του πριν το καταναλώσει με εμφανή ικανοποίηση.

What have I just witnessed, dipping Domino’s into your pint is criminal@Dominos_UK pic.twitter.com/UUJQGn9SkP