«Μεγαλύτερος από το Έβερεστ»: Εκστασιασμένοι οι επιστήμονες με τον κομήτη που θα κάνει την εμφάνιση του στο ηλιακό μας σύστημα

Εκστασιασμένοι είναι οι λάτρεις της αστρονομίας με τον κομήτη που είναι μεγαλύτερος από το Έβερεστ.

Οι λάτρεις της αστρονομίας θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεγονός, καθώς ένας κομήτης μεγαλύτερος από το Έβερεστ πρόκειται να κοσμήσει τον νυχτερινό ουρανό τις επόμενες εβδομάδες, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Ο κομήτης, γνωστός ως 12P/Pons-Brooks, βρίσκεται καθ' οδόν για να πλησιάσει τον ήλιο στις 21 Απριλίου, με τους αστρονόμους να προβλέπουν ότι θα μπορούσε να γίνει ορατός με γυμνό μάτι.

Ο κομήτης 12P/Pons-Brooks, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κομήτης τύπου Halley, ολοκληρώνει την τροχιά του γύρω από τον ήλιο μία φορά κάθε 71,3 χρόνια, γεγονός που τον καθιστά ένα ή ενδεχομένως δύο φορές στη ζωή του για τους παρατηρητές του ουρανού. Ο κομήτης αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1812 από τον Γάλλο αστρονόμο Jean-Louis Pons και αργότερα παρατηρήθηκε κατά την επόμενη τροχιά του το 1883 από τον Βρετανοαμερικανό αστρονόμο William Robert Brooks. Ιστορικές αναφορές υποδηλώνουν ότι ο 12P/Pons-Brooks μπορεί να ήταν ορατός ήδη από τον 14ο αιώνα.

