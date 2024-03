Η ταινία του Λάνθιμου κέρδισε συνολικά τέσσερα Όσκαρ (Α Γυναικείου Ρόλου, Σκηνογραφίας, Μακιγιάζ- Κομμώσεις και Κοστούμια)

Σε μια βραδιά γεμάτη προσμονή, η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ παρουσίασε την κορυφή των κινηματογραφικών επιτευγμάτων, τιμώντας τα δημιουργικά μυαλά και τα ταλέντα που έχουν γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η τελετή απονομής των Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, αποδείχτηκε μια γιορτή για την αφήγηση ιστοριών, τη δεξιοτεχνία και το ανεξίτηλο σημάδι των κινηματογραφιστών στο πολιτιστικό τοπίο.

Το απαράμιλλο χάρισμα του Ryan Gosling, η αξέχαστη εμφάνιση του John Cena και η άψογη επιστροφή του Jimmy Kimmel ως οικοδεσπότη, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του ότι κατευθύνει τα Όσκαρ με χιούμορ και χάρη, ήταν κάποιες από τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Το «Oppenheimer», το καθηλωτικό ιστορικό δράμα, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, αποσπώντας επτά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Η εξερεύνηση της πολύπλοκης προσωπικότητας πίσω από την ατομική βόμβα είχε βαθιά απήχηση, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία τόσο του κοινού όσο και της Ακαδημίας. Το «Poor Things», μια ταινία που εξυμνήθηκε για την καινοτόμο αφήγησή της και τις συναρπαστικές ερμηνείες, συγκέντρωσε τέσσερα Όσκαρ, σηματοδοτώντας μια πλουσιοπάροχη αναγνώριση της καλλιτεχνικής της προσφοράς.

Ενώ οι ταινίες «Oppenheimer» και «Poor Things» κυριάρχησαν στη βραδιά, οι ταινίες «Killers of the Flower Moon» και «Barbie», παρά την κριτική αναγνώριση και την εισπρακτική τους επιτυχία, δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Το «Killers of the Flower Moon» έφυγε με άδεια χέρια και η «Barbie» κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Μεταξύ των νικητών, η Da'Vine Joy Randolph τιμήθηκε ως καλύτερη ηθοποιός Β' Γυναικείου Ρόλου, ενώ οι ταινίες «The Zone of Interest» και «The Boy and the Heron» διακρίθηκαν στις κατηγορίες Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, αντίστοιχα.

Ο κατάλογος των νικητών αντικατοπτρίζει ένα ευρύ φάσμα αφηγήσεων, ερμηνειών και κινηματογραφικών τεχνικών, από το έντονο δράμα του «Oppenheimer» μέχρι την ιδιόρρυθμη αφήγηση του «Poor Things». Στους αξιοσημείωτους νικητές περιλαμβάνονται ο Cillian Murphy (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου) για την ερμηνεία του στο «Oppenheimer» και η Emma Stone (Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου) για τον ρόλο της στο «Poor Things». Η σκηνοθεσία του Christopher Nolan στο «Oppenheimer αποθεώθηκε δικαίως.

Τα βραβεία Όσκαρ δεν τίμησαν μόνο τα αξιόλογα επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε, αλλά αντανακλούσαν επίσης το εξελισσόμενο τοπίο του κινηματογράφου. Η βραδιά ήταν μια γιορτή για την τέχνη του κινηματογράφου και μια υπενθύμιση της ικανότητάς του να διαμορφώνει την κατανόησή μας για τον κόσμο και τους εαυτούς μας.