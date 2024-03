Το πιο επικίνδυνο μέρος του κόσμου: Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών (vid)

Η ρητορική και οι ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών πρέπει να είναι μετρημένες, αναγνωρίζοντας ότι οι συνέπειες της κακής διαχείρισης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

Τα τελευταία χρόνια, η Ταϊβάν έχει αναδειχθεί σε επίκεντρο διεθνούς έντασης, χαρακτηριζόμενη από τον Economist ως «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη». Ο χαρακτηρισμός αυτός, κάθε άλλο παρά υπερβολικός, υπογραμμίζει τον περίπλοκο και κλιμακούμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ταϊβάν να βρίσκεται στο στόχαστρο.

Η ρίζα αυτής της ανησυχίας βρίσκεται στη μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ δύο υπερδυνάμεων του κόσμου: Η Κίνα, υπό την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως κατά τη διάρκεια και μετά τη θητεία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και τα δύο έθνη έχουν μεταβεί από μια κατάσταση καλοπροαίρετης αδιαφορίας σε μια κατάσταση επιφυλακτικής εχθρότητας. Αυτή η εξέλιξη ήταν ίσως αναπόφευκτη, δεδομένης της αλματώδους ανόδου της Κίνας και του κατεστημένου καθεστώτος υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας τις βάσεις για μια κλασική αντιπαράθεση, όπως θεωρητικοποιήθηκε από τον Graham Allison στην έννοια της «παγίδας του Θουκυδίδη».

