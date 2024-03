«Αν γνωρίζατε αυτά που ξέρω, θα είχατε τρομοκρατηθεί»: Ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή (vid)

Παρά την αυξανόμενη προβολή της επιστήμης του κλίματος και τις προσπάθειες επικοινωνίας των τρομερών συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παραμένει ένα σημαντικό κενό στην κατανόηση και την αίσθηση του επείγοντος από το ευρύ κοινό.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια τρομακτική πρόκληση που ρίχνει μια μακρά σκιά στο μέλλον μας και στο μέλλον των απογόνων μας. Ο κλιμακούμενος συναγερμός μεταξύ επιστημόνων και περιβαλλοντολόγων υπογραμμίζει μια σκληρή πραγματικότητα για την οποία, σύμφωνα με τον David Wallace-Wells, συγγραφέα του βιβλίου «The Uninhabitable Earth», δεν έχουμε ανησυχήσει αρκετά. Ο επείγων χαρακτήρας αυτού του μηνύματος δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Το γεγονός ότι ο πλανήτης μας θερμαίνεται με ρυθμό πρωτοφανή σε ολόκληρη την ιστορία του που διαρκεί 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, σε συνδυασμό με την ταχεία αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να είναι αρκετό για να ενσταλάξει σε όλους μια βαθιά αίσθηση επείγοντος.

Παρά την αυξανόμενη προβολή της επιστήμης του κλίματος και τις προσπάθειες επικοινωνίας των τρομερών συνεπειών της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παραμένει ένα σημαντικό κενό στην κατανόηση και την αίσθηση του επείγοντος από το ευρύ κοινό. Αυτή η αποσύνδεση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής. Το θέμα δεν είναι απλώς να φοβόμαστε το ενδεχόμενο μιας μη κατοικήσιμης Γης, αλλά να αναγνωρίσουμε το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Η πρόκληση έγκειται στο να μεταφέρουμε τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης χωρίς να παραλύσουμε τους ανθρώπους με φόβο.

