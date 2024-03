Επεισόδια στο Σύνταγμα με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Βίντεο από την στιγμή των ξυλοδαρμών (vid)

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή των ξυλοδαρμών και ο τραυματίας που έχει πέσει στο πάτωμα.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ και τουλάχιστον δυο άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από αυτούς.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο Twitter (X) από ισραηλινό Μέσο, οι οπαδοί της Μακάμπι ξυλοκοπούν τους άλλους άνδρες και επικρατεί αναβρασμός στο σημείο.

et ont été sévèrement corrigés. https://t.co/81uTvkZmqi pic.twitter.com/txE7G1xgQI

— ERETZ Info (@EretzInfo) March 7, 2024

Το ισραηλινό μέσο αναφέρει στην ανάρτηση ότι ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι Έλληνας και έβρισε το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρεται: «Βίαια επεισόδια ξεσπούν πριν από τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ εναντίον Ολυμπιακού στην Ελλάδα, καθώς οι οπαδοί συγκρούονται, που πυροδοτήθηκε από έναν ντόπιο που έβριζε το Ισραήλ».

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME



Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."



Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL