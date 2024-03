Κανίβαλος στην Ρωσία σκότωσε με τσεκούρι συνταξιούχο και έφαγε την καρδιά του αφού έκανε συμφωνία με τον διάβολο για να θεραπεύσει τα καρδιακά του προβλήματα.

Μια ιστορία φρίκης εξελίχθηκε στην Ρωσία καθώς η ομοσπονδιακή αστυνομία συνέλαβε έναν σατανιστή ο οποίος έφαγε την καρδιά ενός συνταξιούχου που νωρίτερα είχε σκοτώσει και τεμαχίσει με τσεκούρι.

Μάλιστα, ο 47χρονος Erkinzhon Abdurakhmanov είπε πως έκανε συμφωνία με τον διάβολο για να θεραπεύσει τα δικά του καρδιακά προβλήματα.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk, ο Ρώσος σατανιστής επισκέφθηκε τον 65χρονο συνταξιούχο στην περιοχή Kuyurgazinsky της ρωσικής περιφέρειας Bashkortostan και τον χτύπησε τρεις φορές με ένα τσεκούρι. Στη συνέχεια, ο πρώην στρατιωτικός του ρωσικού στρατού έκοψε την καρδιά και «έφαγε σα γεύμα» καθώς περίμενε σε μια στάση λεωφορείου.

