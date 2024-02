«Σφίχτης» κατανάλωσε 39 νομίσματα και 37 μαγνητάκια: «Ο ψευδάργυρος βοηθά στο bodybuilding» (vid)

Έκπληκτοι έμειναν οι γιατροί όταν εντόπισαν νομίσματα και μαγνήτες μέσα στο σώμα ενός άντρα.

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν γιατροί σε νοσοκομείο στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν στην ακτινογραφία ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος είχε καταπιεί νομίσματα και μαγνήτες προκειμένου να τον βοηθήσουν στο bodybuilding.

Στις ακτινογραφίες που έγιναν πριν από τη χειρουργική επέμβαση του 26χρονου φαίνονται να έχουν συσσωρευτεί στα έντερά του 37 μαγνήτες και 39 νομίσματα. Τα κατανάλωσε καθώς πίστευε ότι θα απορροφήσει τον ψευδάργυρο, ο οποίος θα τον βοηθούσε στο bodybuilding.

Ο 26χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες λάμβανε θεραπεία για άγνωστη ψυχιατρική πάθηση, έφτασε στα επείγοντα με φρικτούς πόνους και εμετό, που συνεχίζονταν για περισσότερες από 20 ημέρες.

Weightlifter ate 39 coins, 37 magnets because he thought ‘zinc helps in bodybuilding’: report https://t.co/JAnR54v2c7 pic.twitter.com/vXuBq4yQ0t