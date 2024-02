Η συγκινητική στιγμή που χήρα αποκάλυψε ότι θα καλύψει τα δίδακτρα φοιτητών: Η δωρεά της ξεπερνά τα 1 δισ. ευρώ (vid)

Η αξιοσημείωτη αυτή δωρεά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταμορφώνοντας ριζικά το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης στη σχολή που εδρεύει στο Μπρονξ.

Σε μια άνευ προηγουμένου πράξη γενναιοδωρίας, το Albert Einstein College of Medicine στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα στους φοιτητές του, χάρη σε μια μνημειώδη δωρεά ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Ruth Gottesman.

Η Gottesman, μια 93χρονη πρώην καθηγήτρια του κολλεγίου, έλαβε ένα τεράστιο ποσό μετοχών της Berkshire Hathaway από τον εκλιπόντα σύζυγό της, David Gottesman, γνωστό χαϊδευτικά ως Sandy. Ο Sandy, ο οποίος απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 96 ετών, ήταν ένας έμπειρος επενδυτής στην Berkshire Hathaway του Warren Buffett, συγκεντρώνοντας μια περιουσία που άφησε στη σύζυγό του με την απλή οδηγία «κάνε ό,τι νομίζεις σωστό με αυτήν».

Η ανακοίνωση έγινε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X τη Δευτέρα (26/2), όπου ο Dr. Gottesman μοιράστηκε την είδηση με φόντο ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα. Από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, οι φοιτητές που φοιτούν στο Albert Einstein College of Medicine δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για τα δίδακτρα, ένα εμπόδιο που επί μακρόν εμπόδιζε πολλούς επίδοξους γιατρούς να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Η σημασία αυτής της δωρεάς δεν μπορεί να υπερτιμηθεί. Το Albert Einstein College of Medicine διαθέτει ένα ποικιλόμορφο φοιτητικό σώμα, με το ήμισυ της πιο πρόσφατης τάξης του να προέρχεται από τη Νέα Υόρκη. Η πλειονότητα αυτών των φοιτητών είναι γυναίκες και έγχρωμοι, οι οποίοι, κατά μέσο όρο, αποφοιτούν με υψηλότερα επίπεδα χρέους σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους σε άλλες ιατρικές σχολές της Νέας Υόρκης. Αφαιρώντας το οικονομικό βάρος των διδάκτρων, η δωρεά του Dr. Gottesman όχι μόνο ανοίγει τις πόρτες στην ιατρική εκπαίδευση για πολλούς που δεν μπορούσαν προηγουμένως να την αντέξουν οικονομικά, αλλά στοχεύει επίσης στην ελάφρυνση του σημαντικού χρέους που συχνά κουβαλούν οι φοιτητές ιατρικής στην επαγγελματική τους ζωή.

