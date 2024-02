Ελληνικό εστιατόριο κατέκτησε την πρώτη θέση σε βραβεία για το καλύτερο takeaway φαγητό στην Αγγλία: Ο γύρος έχει κλέψει τις καρδιές των Βρετανών (vid)

Το Yeeros, το οποίο έχει επαινεθεί για τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, έχει γοητεύσει τόσο τους ντόπιους όσο και τους επισκέπτες με τον πεντανόστιμο γύρο, τα φαλάφελ και τις ελληνικές σαλάτες.

Σε μια γιορτή της γαστρονομικής αριστείας και της ποικιλομορφίας, το Deliveroo αποκάλυψε τους νικητές των διάσημων βραβείων του για τα καλύτερα takeaway, με ένα ελληνικό εστιατόριο στο Δουβλίνο, το Yeeros, να κερδίζει την κορυφαία τιμή ως το ανεξάρτητο εστιατόριο της χρονιάς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το Yeeros αναδείχθηκε νικητής σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο, στο οποίο συμμετείχαν νικητές του βραβείου Regional Independent Restaurant of the Year, όπως το White Men Can't Jerk από το Peckham του Λονδίνου, το Luxford Burgers από το Εδιμβούργο της Σκωτίας, το Dhamaka από το Μπρίστολ και το Slap & Pickle από το Σέφιλντ. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης με επικεφαλής τον έγκριτο κριτικό φαγητού και συγγραφέα Jimi Famurewa και τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή του Deliveroo, Will Shu. Τα κριτήρια κρίσης περιελάμβαναν την προσωπικότητα της μάρκας, την ποιότητα των τροφίμων, τη συσκευασία και την παρουσίαση, τις κριτικές των πελατών και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Το Yeeros, το οποίο έχει επαινεθεί για τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, έχει γοητεύσει τόσο τους ντόπιους όσο και τους επισκέπτες με τον πεντανόστιμο γύρο, τα φαλάφελ και τις ελληνικές σαλάτες. Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από την ικανότητα του εστιατορίου να προσφέρει το πιο γευστικό αυθεντικό ελληνικό φαγητό του δρόμου στο Δουβλίνο, τονίζοντας τις καινοτόμες μεθόδους μαγειρέματος που εισάγουν γευστικές σύγχρονες παραλλαγές στα κλασικά ελληνικά φαγητά. Επιπλέον, το Yeeros έλαβε επαίνους για τις ενθουσιώδεις κριτικές των πελατών του και τη ζεστή, οικογενειακή προσέγγιση που φέρνει στην εξυπηρέτηση της πόλης.

Οι προσπάθειες βιωσιμότητας του Yeeros απέσπασαν επίσης επαίνους. Κάθε πιάτο του μενού τους σερβίρεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση του εστιατορίου στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ο Γιώργος Σταμόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Yeeros, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη, δηλώνοντας: «Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε τον τίτλο του Ανεξάρτητου Εστιατορίου της Χρονιάς 2024 ανάμεσα σε χιλιάδες εστιατόρια σε όλη την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα φανταστικό επίτευγμα για την επιχείρηση! Ήταν πάντα το όραμά μας να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό ελληνικό street food concept στην Ιρλανδία.Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και το Deliveroo για την υποστήριξή τους, η οποία είναι απίστευτη από τότε που ανοίξαμε».

Αυτή η αναγνώριση όχι μόνο γιορτάζει τη γαστρονομική υπεροχή και τη δέσμευση του Yeeros για βιωσιμότητα, αλλά επίσης ρίχνει τα φώτα της δημοσιότητας στη ζωντανή και ποικιλόμορφη γαστρονομική σκηνή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενθαρρύνοντας τους λάτρεις του φαγητού να εξερευνήσουν την πλούσια γκάμα γεύσεων που έχουν να προσφέρουν αυτές οι περιοχές.

