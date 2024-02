Τρομακτικό video δείχνει τη στιγμή που τρένο κομματιάζει φορτηγό: Άναυδος ο οδηγός

Το βίντεο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και περιήλθε στην κατοχή του TMZ δείχνει ένα βαν της Amazon να έχει χωριστεί στη μέση μετά από πρόσκρουση με τρένο στο Μιλγουόκι.

Ένα βαν της Amazon κόπηκε στη μέση σε μια σιδηροδρομική γραμμή του Μιλγουόκι πριν από μερικά χρόνια, με το βίντεο από τη σύγκρουση με το τρένο της γραμμής να έρχεται πρόσφατα στο «φως» και να προκαλεί τρόμο.

Ο υπάλληλος της Amazon πέρασε με το φορτηγό του πάνω από μια σιδηροδρομική διάβαση καθώς πλησίαζε ένα τρένο της Amtrak, το οποίο δεν αντιλήφθηκε τίποτα που, όπως αναφέρει το TMZ. Το αποτέλεσμα ήταν μια τρομακτική σύγκρουση.

TMZ has obtained exclusive new video of the Amazon van that got split in half on a railroad track a few years ago -- and the footage is SHOCKING 😨 pic.twitter.com/ik5BEhP7ku