Δύο νέα χρώματα έρχονται για τα iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max

Η Apple φέρνει στα νέα iPhone 16 Pro δύο καινούργια χρώματα.

Φαίνεται πως η Apple προχωράει με γοργά βήματα τη δημιουργία των iPhone 16 και iPhone 16 Pro και ένας leaker έφερε στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα χρώματα των νέων συσκευών.

Έτσι, φαίνεται πως για πρώτη φορά θα δούμε στις νέες συσκευές τα χρώματα Desert Yellow/Desert Titanium και Cement Gray/Titanium Gray.

Το πρώτο από αυτά ακούγεται πως θα θυμίζει έντονα το χρυσό χρώμα που είδαμε στο iPhone 14 Pro, απλά σε πιο σκούρο τόνο. Από την άλλη, το νέο gray θα θυμίζει το γκρι χρώμα του παλαιότερου iPhone 6.

Προς το παρόν, η Apple δεν δείχνει να έχει κατασταλάξει στις τελικές εμπορικές ονομασίες των δύο αποχρώσεων.

Περισσότερα θα έχουμε για τα δύο νέα τηλέφωνα, όπως και για όλη τη σειρά iPhone 16, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου 2024.

