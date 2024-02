Πρώην σταρ του WWE αποκαλύπτει το εκπληκτικό ποσό που της έστειλε θαυμαστής της στο OnlyFans (vid)

Η Mandy Rose με μεγάλη καριέρα στο WWE δέχθηκε ένα αδιανόητο ποσό από έναν φανατικό θαυμαστή της στο OnlyFans.

Η πρώην σταρ του WWE, Mandy Rose μπορεί να απογοήτευσε τους θαυμαστές της όταν το 2022 αποφάσισε να αποσυρθεί, ωστόσο φαίνεται ότι της βγήκε σε καλό.

Κι αυτό διότι μετά την απόσυρσή της από τον χώρο της πάλης, αποφάσισε να δημιουργήσει μια σελίδα στο OnlyFans. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ένας από τους πιο φανατικούς θαυμαστές που έχει, της έστειλε το ποσό των 55.000 δολαρίων στον λογαριασμό της.

Μιλώντας σε ένα podcast η πρώην σταρ του WWE αποκάλυψε: «Έχω έναν μεγάλο θαυμαστή, αλλά δεν θα πω το όνομά του. Αυτό το άτομο ξόδεψε 55.000 δολάρια για μένα. Ναι ένα άτομο καλά ακούσατε».

Και πρόσθεσε: «Ουάου είπα όταν είδα το ποσό. Τι δουλειά μπορεί να κάνει για να ξοδεύει ένα τόσο μεγάλο ποσό; 55.000 δολάρια. Και δεν ήταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον ευχαριστώ. Ακούγεται τρελό όλο αυτό».

Mandy rose says 1 person spent $55,000 on her onlyfans account



WHAT THE FUCK. pic.twitter.com/H1BVdMm2hm