Η NASA «άνοιξε» θέση εργασίας και ψάχνει για αστροναύτη: Οι δεξιότητες που πρέπει να έχεις για να «ζήσεις» ένα χρόνο στον Άρη

Η αναζήτηση της NASA επικεντρώνεται στην εξεύρεση τεσσάρων ατόμων που ενσαρκώνουν το πνεύμα και τις δεξιότητες των αστροναυτών.

Η NASA ξεκινά ένα φιλόδοξο σχέδιο που φέρνει την προοπτική της ζωής στον Άρη ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, έστω και σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον στη Γη. Σε μια κίνηση που αναδεικνύει την προνοητική προσέγγιση της υπηρεσίας στην εξερεύνηση του διαστήματος, η NASA ανακοίνωσε μια ανοιχτή πρόσκληση για υποψήφιους που είναι πρόθυμοι να βυθιστούν σε έναν βιότοπο που μοιάζει με τον Άρη για ένα ολόκληρο έτος. Η πρωτοβουλία αυτή, που αποτελεί μέρος του Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), έχει ως στόχο να μιμηθεί τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες στον κόκκινο πλανήτη, προσφέροντας ανεκτίμητες γνώσεις για τις σωματικές και ψυχολογικές προκλήσεις των διαστημικών ταξιδιών μακράς διάρκειας.

Το Mars Dune Alpha, ένας βιότοπος 1.700 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο Χιούστον του Τέξας, αποτελεί το στάδιο για αυτό το μοναδικό πείραμα. Κατασκευασμένος με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ο οικότοπος έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες στον Άρη.

NASA opens rare job opportunity to live in a Mars simulation for a year https://t.co/OPv29jlE79