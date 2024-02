Δάσκαλος στις ΗΠΑ ζήτησε από τους μαθητές τους να γράψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να σκοτώσουν ένα συγκεκριμένο συμμαθητή τους.

Σε ένα ανησυχητικό περιστατικό που έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά στην τάξη και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών, ένας δάσκαλος από τη Βιρτζίνια βρέθηκε υπό κράτηση μετά από μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εργασία στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δίδασκε στο Crestwood Middle School, βρέθηκε αντιμέτωπος με νομικές συνέπειες αφού έδωσε «εντολή» στους μαθητές του να κάνουν καταιγισμό ιδεών με διάφορους «τρόπους να σκοτώσουν» έναν συγκεκριμένο συμμαθητή τους στο πλαίσιο μιας εργασίας. Αυτό το σοκαριστικό αίτημα, που έγινε τον Ιανουάριο του 2022, οδήγησε στη σύλληψη του εκπαιδευτικού και στη συνακόλουθη απώλεια της άδειας διδασκαλίας του, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του λάθους της κρίσης του.

Τα δικαστικά έγγραφα, όπως μεταδίδει το WTKR, αποκαλύπτουν τις ανησυχητικές λεπτομέρειες της ανάθεσης, η οποία φέρεται να προήλθε από πρόταση άλλου μαθητή. Παρά την ανησυχητική φύση της πρότασης, ο καθηγητής προχώρησε στην άσκηση, καθοδηγώντας την τάξη να διατυπώσει τις θανατηφόρες ιδέες της. Οι μαθητές, αξιοποιώντας τα tablet τους, συμμορφώθηκαν με την αποστολή, δημιουργώντας δυσοίωνα σενάρια που κυμαίνονταν από τον διαμελισμό μέχρι το κάψιμο του μαθητή, ακόμα και να πετάξουν το πτώμα για να το φάει ένας σκύλος. Αυτές οι γραφικές και βίαιες προτάσεις καταγράφηκαν ως μέρος της δραστηριότητας της τάξης, πυροδοτώντας μια σειρά γεγονότων που θα κατέληγαν σε νομικές ενέργειες.

