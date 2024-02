Τύπος τρέχει στα δικαστήρια ιδιοκτήτρια Airbnb γιατί έστειλε φωτογραφίες στη γυναίκα του: Τον έκανε τσακωτό με την ερωμένη του

Το περιστατικό αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα όρια της εξουσίας του οικοδεσπότη σε πλατφόρμες όπως το Airbnb και την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας παρακολούθησης.

Σε μια νομική μάχη που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του ψηφιακού απορρήτου και τις ευθύνες των οικοδεσποτών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ένας άνδρας κατέθεσε μήνυση εναντίον ενός οικοδεσπότη της Airbnb μετά από μια οδυνηρή παραβίαση του απορρήτου. Ο Shawn Mackey, ο ενάγων, βρέθηκε μπλεγμένος σε διαμάχη μετά τη διαμονή του σε ένα σπίτι στο Τενεσί, που άνηκε στη Pamela Fohler.

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε αρκετά αθώα, με τον Mackey να κάνει κράτηση για διαμονή στο ακίνητο της Fohler. Πριν από την άφιξή του, γνωστοποίησε στη Fohler ότι θα μπορούσε να καλέσει έναν φίλο του για δείπνο, αίτημα στο οποίο η Fohler φαινομενικά συμφώνησε χωρίς αντίρρηση. Ωστόσο, ο αυστηρός κανονισμός του ακινήτου, ο οποίος απαγόρευε τους ντόπιους επισκέπτες, καθώς και την παρουσία τροφίμων ή ποτών σε ορισμένους χώρους και περιέγραφε συγκεκριμένους περιορισμούς στάθμευσης, προμήνυε τις επιπλοκές που θα προέκυπταν αργότερα. Οι κανόνες ανέφεραν επίσης σαφώς ότι οποιοσδήποτε επιπλέον επισκέπτης θα είχε ως αποτέλεσμα να ζητηθεί από τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις.

