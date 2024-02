Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι το Viagra θα μπορούσε να είναι το μυστικό όπλο κατά του Αλτσχάιμερ

Η έρευνα του UCL, η οποία εξέτασε τα ιατρικά αρχεία 269.000 ανδρών με στυτική δυσλειτουργία, αποκάλυψε ότι το Viagra λιγοστεύει τις πιθανότητες των ασθενών να αναπτύξουν την πιο κοινή μορφή άνοιας

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας θα μπορούσαν να συνδεθούν με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε σε διαδικτυακό τεύχος του περιοδικού Neurology και παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια, αν και δείχνει μια συσχέτιση μεταξύ των φαρμάκων και του μειωμένου κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και δεν την αποδεικνύει.

Στην εκτεταμένη έρευνα συμμετείχαν 269.725 άνδρες που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με στυτική δυσλειτουργία. Κατά την έναρξη της μελέτης κανένας από τους άνδρες, που είχαν μέση ηλικία 59 ετών, δεν παρουσίασε σημάδια Αλτσχάιμερ ή προβλήματα μνήμης.

Η έρευνα παρακολούθησε κάθε συμμετέχοντα για περίπου πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το 55% από αυτούς έλαβαν φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία, ενώ το υπόλοιπο 45% όχι.

Όταν προσαρμόστηκαν όλοι οι παράγοντες της έρευνας, τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έπαιρναν φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία είχαν 18% μειωμένο κίνδυνο σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν τα έπαιρναν.

Men on Viagra may reduce their Alzheimer's risk - study https://t.co/82P6yjGvIw