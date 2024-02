«Η πιο όμορφη αυτοκτονία»: Η εμβληματική φωτογραφία του 20ου αιώνα που έμεινε στην ιστορία

Η κληρονομιά της φωτογραφίας του Robert Wiles παραμένει, όχι ως εξύμνηση της αυτοκτονίας, αλλά ως μια συγκλονιστική υπενθύμιση της πολυπλοκότητας της ψυχικής υγείας.

Τον Μάιο του 1947, το περιοδικό LIFE δημοσίευσε μια φωτογραφία που έμελλε να γίνει μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες του 20ου αιώνα. Η εικόνα που τραβήχτηκε από τον τότε φοιτητή Robert Wiles, απαθανατίζει τον τραγικό και βίαιο θάνατο της 23χρονης Evelyn McHale με τρόπο που αντιπαραβάλλει τη βιαιότητα της αυτοκτονίας της με μια απροσδόκητη, σχεδόν γαλήνια ομορφιά. Αυτό το παράδοξο έχει οδηγήσει τη φωτογραφία να είναι γνωστή ως «η πιο όμορφη αυτοκτονία».

Η Evelyn McHale πήδηξε από το Empire State Building, προσγειώθηκε σε μια λιμουζίνα με τέτοιο τρόπο που φαινόταν, πως αποτελούσε concept μιας φωτογράφισης. Τα χέρια της ήταν ενωμένα σαν να βρισκόταν σε γαλήνια ανάπαυση και το πρόσωπο της δεν έδειχνε κανένα σημάδι της απόγνωσης που πρέπει να την οδήγησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η ιστορία της Evelyn McHale περιβάλλεται από μυστήριο, η ζωή και οι τελευταίες ώρες της αποτελούν αντικείμενο γοητείας που έχει προκαλέσει εκτεταμένη έρευνα και εικασίες. Παρά τις προσπάθειες να συναρμολογηθεί η ιστορία της, μεγάλο μέρος της ύπαρξής της παραμένει αινιγματικό. Το τι οδήγησε αυτή τη νεαρή, φαινομενικά δυναμική γυναίκα σε μια τόσο απελπισμένη πράξη παραμένει σε μεγάλο βαθμό θέμα εικασιών.

