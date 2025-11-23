Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

Για τους περισσότερους χριστιανούς, ο Ιησούς θεωρείται η ενσάρκωση του Θεού, με χαρακτηριστικά όπως η απόλυτη καλοσύνη, η παντογνωσία και η παντοδυναμία.

Παρότι η Βίβλος αποτελεί το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας και πολλά από τα κείμενά της ξεπερνούν τα 2.000 χρόνια ζωής, οι μελετητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν νέες πτυχές ή διαφορετικές ερμηνείες των γραφών.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα λιγότερο γνωστό κείμενο, το λεγόμενο «Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Θωμά», το οποίο έρχεται να ταράξει τα καθιερωμένα δεδομένα του χριστιανικού δόγματος.

