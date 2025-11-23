«Έπαιζαν ξύλο μέσα στο αεροπλάνο»: Πρώην αεροσυνοδός αφηγείται τα πιο ακραία περιστατικά που έζησε

Από επιληψία μέχρι κρίσεις πανικού και ξύλο μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, στο πιο απρόβλεπτο «γραφείο» που υπάρχει.

Στα 40.000 πόδια, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβει πανικό, μια απλή παρατήρηση να καταλήξει σε μπουνιές, κι ένα φαινομενικά ήσυχο ταξίδι να μετατραπεί σε αγώνα για τη ζωή ενός επιβάτη.

Η 35χρονη Κάτια Τζιουβάρα, aka Tziouvarina, πρώην αεροσυνοδός και νυν καθηγήτρια αγγλικών, μιλά στο Reader για τη ζωή της στην καμπίνα του αεροπλάνου, το πιο απρόβλεπτο «γραφείο» του κόσμου. Όπως λέει και η ίδια, οι αεροσυνοδοί δεν είναι απλώς «σερβιτόρες του αέρα», αλλά ψυχολόγοι, γιατροί, διαμεσολαβητές και –πάνω απ’ όλα– άνθρωποι που κρατούν την ψυχραιμία τους όταν όλα γύρω μοιάζουν να καταρρέουν.

