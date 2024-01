State of Play: Η πρώτη μεγάλη παρουσίαση του PlayStation έρχεται τα ξημερώματα της Πέμπτης

Πολλές ανακοινώσεις στο πρώτο State of Play του 2024 από το PlayStation.

H Sony και το PlayStation έχουν καθιερώσει τις παρουσιάσεις για νέα προϊόντα με την μορφή τον online shows State of Play και το πρώτο από αυτά για το 2024 έχει ήδη ημερομηνία.

Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων ωρών και ανακοίνωσε πως τα ξημερώματα της Πέμπτης (για την Ελλάδα) θα μεταδώσει ένα 40λεπτο show που θα καλύψει πάνω από 15 παιχνίδια που έρχονται σε PS5 και PSVR2, είτε το 2024, είτε κι αργότερα.

Τα μόνα games που αναφέρονται συγκεκριμένα είναι τα Rise of the Ronin και Stellar Blade.

