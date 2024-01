Το εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης που ακολούθησε ο Jake Gyllenhaal για να «γίνει» αθλητής του MMA (vid)

Στην ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο, πρωταγωνιστεί επίσης ο Conor McGregor ως ένας από τους βασικούς μπράβους του κακού της ταινίας.

Η εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση του Jake Gyllenhaal για τον ρόλο του στο επερχόμενο remake του «Road House» στο Amazon Prime έχει τραβήξει τα βλέμματα, ειδικά στην κοινότητα του MMA. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Conor McGregor στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ, έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, αλλά είναι η εντυπωσιακή σωματική διάπλαση του Gyllenhaal που κλέβει τις εντυπώσεις.

