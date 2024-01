Εκπαιδευτικός απαγόρευσε σε μαθητές να λένε συγκεκριμένες λέξεις προκαλώντας σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η διαμάχη αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της αργκό στην εκπαίδευση και τις ευρύτερες επιπτώσεις της χρήσης της γλώσσας σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Η πρόσφατη κίνηση ενός εκπαιδευτικού να απαγορεύσει ορισμένες λέξεις και φράσεις αργκό που συναντώνται συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τάξη του έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει εκφράσεις όπως «on my momma», «bruh», «you ate that up», «gang gang», «it's giving» και «skee-yee», παρουσιάστηκε με ένα επεξηγηματικό σημείωμα από τον καθηγητή.

Το σημείωμα τόνιζε τη σημασία της άρθρωσης των σκέψεων χωρίς να καταφεύγουμε στην αργκό, ιδιαίτερα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αρθρώσετε αυτό που πρέπει να πείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε αργκό. Σας παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η χρήση αργκό σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον μπορεί να μειώσει την ικανότητά σας να γίνετε ένας επιτυχημένος συγγραφέας», ανέφερε ο καθηγητής. Επιπλέον, το σημείωμα επέκρινε τη χρήση αυτών των φράσεων ως «ακατάλληλα αγγλικά» και μερικές φορές «ακατάλληλες για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον».

Nah she can STFU, shove it and get fired or something. These are commonly used expressions of the upcoming generations. Y'all ain't gonna silence & block out freedom of expression and the way we talk. Shove that list right up your... @hearts4zaniyahh @AH_Belonging pic.twitter.com/djiPTmInkh