Δεκάδες περιπολικά βγήκαν στους δρόμους στο Μαϊάμι: Οι θεωρίες συνωμοσίας για την ύπαρξη εξωγήινων (vid)

Σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο έχουν συγκεντρώσει βίντεο από τους δρόμους στο Μαϊάμι, όπου δεκάδες περιπολικά έχουν βγει στους δρόμους.

Ένας μεγάλος καυγάς μεταξύ εφήβων, στους δρόμους του Μαϊάμι, εξελίχθηκε σε χάος προκαλώντας σημαντική αστυνομική αντίδραση. Ωστόσο, το περιστατικό πήρε απροσδόκητη τροπή στη σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες προκάλεσαν φρενίτιδα με ισχυρισμούς για εξωγήινη παρουσία.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (1/1) στην πολυσύχναστη περιοχή του κέντρου, αρχικά φαινόταν σαν μια τυπική περίπτωση νεανικής παραβατικότητας. Όμως, καθώς βίντεο και αναφορές σχετικά με το συμβάν άρχισαν να εμφανίζονται σε πλατφόρμες όπως το Χ (πρώην Twitter), άρχισε να αναδύεται μια ιδιότυπη αφήγηση. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να εικάζουν ότι η παρουσία της αστυνομίας δεν ήταν απλώς για να ελέγξει τον καυγά των εφήβων, αλλά για να αντιμετωπίσει κάτι πιο ασυνήθιστο, την εμφάνιση «εξωγήινων που έφταναν μέχρι και τα τρία μέτρα».

Creatures. Reptilians. ALIEN. Miami. Footage. Investigation intel:#BREAKING Miami Mall 'Creature' CAUGHT ON VIDEO



As the days go by. More footage is getting released. Now, NEWSWEEK has even picked up the story.



As I stated in this previous post. I'm sticking with the people… pic.twitter.com/e8RZ0E1Ad4