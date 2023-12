Η CIA έκρυβε αρχεία για τον Covid - 19: Τα χρηματικά κίνητρα που δόθηκαν για την υποβάθμιση της πανδημίας

Η αγωγή αυτή αντιπροσωπεύει μια σημαντική ώθηση για διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην πρόσφατη ιστορία, την προέλευση της πανδημίας COVID-19.

Ένα συντηρητικό παρακλάδι του ιδρύματος Heritage Foundation ξεκίνησε αγωγή κατά της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), κατηγορώντας την υπηρεσία ότι αποκρύπτει κρίσιμα αρχεία. Τα αρχεία αυτά φέρονται να περιέχουν στοιχεία για χρηματικά κίνητρα που δόθηκαν σε αναλυτές για την υποβάθμιση της θεωρίας ότι η πανδημία COVID-19 προήλθε από διαρροή εργαστηρίου.

Το Oversight Project του Heritage Foundation κατέθεσε την εν λόγω ομοσπονδιακή αγωγή στις 22 Δεκεμβρίου. Ο ισχυρισμός είναι ότι η CIA απέτυχε να συμμορφωθεί με αίτημα του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης (FOIA). Το αίτημα αυτό αφορούσε λεπτομέρειες σχετικά με αναλυτές στους οποίους υποτίθεται ότι προσφέρθηκαν οικονομικά κίνητρα για να αλλάξουν τη στάση τους σχετικά με την προέλευση του ιού. Η Daily Caller ανέφερε πρώτη αυτή την εξέλιξη την Τρίτη, αποκαλύπτοντας ένα αντίγραφο της καταγγελίας.

CIA accused of hiding records on paying to bury COVID lab leak finding https://t.co/aPEAtEULBk pic.twitter.com/oDt49MhSzf