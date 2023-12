Αγιονέρι - The Last Barrel Series 2023

924 συλλεκτικές αριθμημένες φιάλες από το τελευταίο βαρέλι του 2023 φέρνουν στο ποτήρι μας άλλο ένα limited-edition απόσταγμα αντάξιο της τέχνης του Κώστα Τσιλιλή.

Ο αποσταγματοποιός Κώστας Τσιλιλής και η ομάδα του αποχαιρετούν το 2023 με την καθιερωμένη παράδοση του Αγιονέρι - The Last Barrel. Το τελευταίο βαρέλι της χρονιάς αποσφραγίστηκε και το τσίπουρο με το χρυσαφένιο χρώμα έρχεται σε μία ξεχωριστής αισθητικής συσκευασία, ως ένα πραγματικό έργο τέχνης που θα μαγέψει όλες τις αισθήσεις.

Η φετινή εκδοχή του Αγιονέρι – The Last Barrel αντλεί την έμπνευσή της από το ίδιο το βαρέλι. Τη συλλεκτική κασετίνα κοσμούν διακριτικές σχεδιαστικές αναφορές σε αυτό ενώ το μαύρο και χρυσό χρώμα κυριαρχούν. Κάθε μία από τις 924 συλλεκτικές φιάλες είναι χειρόγραφα αριθμημένη φέροντας την υπογραφή του δημιουργού - αποσταγματοποιού. Κάθε μία κλείνει μέσα της ένα μοναδικό απόσταγμα που έχτισε τον εκλεπτυσμένο του χαρακτήρα παλαιώνοντας σε δρύινα βαρέλια ουίσκι από το νησί Islay της Σκωτίας.

Η ιστορία του The Last Barrel έχει τις ρίζες της αρκετά χρόνια πριν. Κάθε χρόνο, ο Κώστας Τσιλιλής συνήθιζε να ανοίγει το τελευταίο βαρέλι του έτους για να το μοιραστεί με αγαπημένους φίλους. Καθώς η παρέα μεγάλωνε και το Αγιονέρι αποκτούσε όλο και πιο πιστό κοινό, ο δημιουργός οραματίσθηκε τη συλλεκτική σειρά του Αγιονέρι – The Last Barrel που μετρά ήδη 4 χρόνια.

«Η ανάγκη να μοιραστούμε κάτι τόσο δικό μας, κάτι τόσο ξεχωριστό, γεννήθηκε φυσικά και αβίαστα», λέει ο Κώστας Τσιλιλής, προσθέτοντας: «Με ενθουσιασμό συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση που αντιπροσωπεύει όλη την αγάπη και το πάθος μας για την τέχνη της απόσταξης και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του τσίπουρου. Ευχόμαστε και φέτος η συλλεκτική έκδοση του Αγιονέρι – The Last Barrel να χαρίσει σε εσάς και τους αγαπημένους σας απόλαυση και χαρά».